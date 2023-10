Il ritorno dei contagi da covid. Dal 16 ottobre le vaccinazioni

I contagi aumentano, anche se nell’ombra: senza le regole e i timori della prima fase della pandemia, ormai chi ha i sintomi raramente si fa un tampone. Ma sul fatto che il covid sia tornato con l’autunno (e pure prima, considerate le temperature ancora alte) non ci sono dubbi: lo dicono anche i tamponi fatti in Pronto soccorso a chiunque abbia un blando sintomo influenzale, forse unico vero indice dell’aumento dei contagi. Va specificato che solitamente si tratta di persone che si recano in ospedale per altre patologie, e non per il virus.

Ora per proteggere i più deboli parte una nuova campagna vaccinale: l’inizio è fissato per il 16 ottobre, assieme all’antinfluenzale, e ieri la Regione ha annunciato di aver consegnato alle aziende sanitarie le prime 60.480 dosi di Pfizer, aggiornato per le nuove varianti. Sono 11.520 quelle arrivate all’Ausl Romagna, a Pievesestina: da lì saranno smistate tra i vari territori. Non è ancora chiaro quante ne arriveranno a Ravenna, e nel frattempo in questi giorni l’Ausl è impegnata in una serie di riunioni con i medici di medicina generale, che saranno in prima linea nella vaccinazione.

Ieri nel frattempo la Regione ha reso noti gli ’step’ della campagna di vaccinazione anticovid, che partirà già in questi giorni dai residenti nelle residenze per anziani e dagli operatori sanitari e socio-sanitari, con l’obiettivo di proteggere le persone più fragili ed esposte. Dal 16 ottobre la vaccinazione si aprirà a tutti, bambini e adulti, attraverso i consueti canali: medici di medicina generale, pediatrie di comunità e farmacie convenzionate e aderenti alla vaccinazione. La vaccinazione sarà preferibilmente somministrata assieme a quella antinfluenzale. La dose di richiamo con i vaccini aggiornati sarà offerta in maniera prioritaria a over 60, pazienti fragili dai 6 mesi ai 59 anni, ospiti nelle strutture per lungodegenti, donne in gravidanza o nel post partumallattamento, operatori sanitari e sociosanitari, studenti di medicina e delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto il personale sanitario e sociosanitario in formazione. Potranno però farne richiesta anche coloro che non rientrano in una di queste categorie.

Il richiamo con il vaccino aggiornato Pfizer ha di norma una valenza di un anno ed è raccomandato a distanza di 6 mesi dall’ultima dose di vaccino anticovid ricevuta o dall’ultima infezione, a prescindere dal numero di dosi ricevute o di diagnosi di infezioni del passato. È previsto l’utilizzo di una dose di vaccino aggiornato Pfizer anche per coloro che non sono mai stati vaccinati, mentre per i bambini dai 6 mesi ai 4 anni che non hanno mai avuto il covid o completato un ciclo di vaccinazione le dosi sono 3.