"Il ritorno del Pri, via al tesseramento e cerchiamo una sede"

In vista delle elezioni amministrative previste per l’anno prossimo, il Pri si sta organizzando per tornare a calcare la scena politica lughese. Durante l’assemblea della sezione Orsini tenutasi lo scorso 17 aprile è stato ratificato il nuovo assetto del direttivo locale nel quale sono confluiti nuovi iscritti. Guidato dal segretario Mario Betti, il direttivo risulta essere composto da Antonio Santandrea, responsabile amministrativo, Susanna Falzoni, Gianluigi Longhi, Damiano Costa Edelberto Zambonini e Stefano Marzari. Ora sta iniziando la campagna di tesseramento. "Gli iscritti alla sezione Orsini di Lugo sono in continua crescita – sottolinea Betti –. Ci auguriamo di continuare la risalita in modo da poter incidere maggiormente nella scena amministrativa e politica locale, con l’intento di portare idee e suggerimenti utili alla crescita, allo sviluppo e alla modernità del territorio". "I colloqui con le altre forze politiche presenti sul territorio sono già iniziati – continua – al fine di creare buoni rapporti e possibili intese in vista delle prossime elezioni comunali, e questo lavoro proseguirà in seguito". "Stiamo anche cercando di definire la possibilità di trovare una sede adeguata ai bisogni di utilizzo quasi continuo. Infine – conclude – rivolgo un invito a tutti coloro di fede repubblicana e non, ad avvicinarsi o riavvicinarsi al Pri, certo che sapremo interpretare quelle aspettative che per tradizione, storia e formazione sono proprie dei Repubblicani Italiani".

Monia Savioli