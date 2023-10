Il ritorno dell’artista. Luisa Gardini, sorella di Raul all’incontro della Casa Matha

L’artista Luisa Gardini, sorella di Raul, è tornata a Ravenna, sua città natale, e ieri è stata protagonista di un incontro alla Casa Matha. ‘Nel segno della materia: l’arte di Luisa Gardini tra passato e presente’ è il titolo dell’appuntamento durante il quale si è ripercorsa la sua attività artistica. Classe 1935, dopo essersi diplomata al liceo artistico a Ravenna, Luisa Gardini si trasferisce a Roma, dove vive e lavora tuttora, per frequentare la Facoltà di Architettura e l’Accademia di Belle Arti di Roma, sotto la guida di Toti Scialoja. Grazie al suo maestro conosce e inizia a frequentare artisti come Burri, Afro, Capogrossi, Cy Twombly. Le radici della sua ricerca artistica affondano dunque nel vivo panorama culturale romano tra gli anni Cinquanta e Sessanta: un periodo incredibilmente ricco e fecondo in cui, insieme alla riscoperta dell’eredità dada e surrealista, legata anche all’uso del collage e dell’assemblage, molti artisti si sono aperti alla conoscenza delle ricerche internazionali dell’Informale, dell’Action Painting, del New Dada americano. "Lavoro attraverso l’accumulo della materia, e alla sua distruzione…Sono storie di metamorfosi", sottolinea l’artista. Già dal 1960 individua un altro elemento che diventerà tipico del suo lavoro: la scrittura-pittura, un segno che "falsifica lo scrivere", come scrisse Scialoja: una scrittura che è immagine o "segno- disegno", come lei la chiama. Nei primi anni duemila ha iniziato a lavorare con la ceramica in collaborazione con la storica Bottega Gatti di Faenza. Quello di ieri è stato il primo di una serie di incontri voluti dalla Casa Matha e coordinati dal professor Marcello Landi. Accanto a Luisa Gardini, ieri sono intervenuti Marcello Landi e la critica d’arte Silvia Pegoraro.