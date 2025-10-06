Il ritorno dello skipper: "Il carcere è stato duro, ci hanno tenuti legati. Ma ripartirei domani"

Dopo un mese sulla Global Sumud Flotilla, l’abbordaggio dell’esercito e l’incarcerazione in Israele, il 39enne ravennate Carlo Alberto Biasioli è tornato in Italia.

Biasioli, come sta?

"Sono contento di essere a casa. In aeroporto c’erano molte persone ad accoglierci e questo mi ha commosso. Quando ho rivisto la mia compagna, ho pianto. Eravamo separati dal cordone di sicurezza della polizia e per abbracciarla ho dovuto aggirarlo".

Tornando indietro, com’è stato l’abbordaggio?

"Eravamo a 50 miglia da Gaza. È stato molto veloce, una motovedetta ha fatto una manovra diversiva e in pochi secondi ci ha raggiunti il gommone dei militari. Sono saliti a bordo con i mitra. Erano enormi, inadeguati per la barca: infatti facevano fatica a muoversi. Ci hanno fatto andare sottocoperta e ci hanno perquisiti, poi imprigionati e portati in porto: 10 ore di viaggio. In questa fase, sono stati educati".

Una volta in porto invece?

"Ci hanno smistati, hanno fatto scendere subito i due parlamentari. Noi siamo rimasti seduti sui piloni di cemento per ore sotto il sole, senza acqua né cibo. Verso sera ci hanno schedati, abbiamo visto gli avvocati e poi ci hanno portati in carcere".

Il carcere. Com’è stato?

"Duro, non posso entrare nei dettagli per tutelare chi è ancora detenuto. Però, posso dire che ci hanno tenuti legati per ore, con minacce e insulti. Provavamo a dormire, ma loro ci svegliavano e ci spostavano inutilmente da una cella all’altra. A me hanno trasportato violentemente con un braccio ritorto dietro la schiena e la testa spinta verso il basso. Sono caduto e mi hanno deriso. Io ho subito firmato per il rimpatrio, ma mi hanno comunque fatto comparire davanti a un giudice. Nell’attesta che fosse il mio turno, mi hanno tenuto in una gabbia sotto il sole. Poi, mi hanno negato l’avvocato".

Poi, però, l’hanno liberata

"Nessuno ci ha detto che ci stavano portando in aeroporto. Una volta lì, ci hanno fatto salire aereo della Turkish Airlines. Al decollo, abbiamo tutti esultato, abbracciandoci".

Che cosa le ha fatto più paura?

"Vedere che la mia vita era in mano a persone che avrebbero potuto fare qualunque cosa solo perché avevano il potere di farlo. La mia sorte dipendeva da quello che loro decidevano. Se sono in Italia, è solo per casualità. Molti dei 15 italiani che sono rimasti avevano firmato per il rimpatrio, così anche i portoghesi. Perché non sono tornati? Perché sono ancora detenuti?".

Cosa le ha fatto più male?

"Capire che non c’era un aereo italiano o europeo ad attenderci, ma uno turco. Io credo che il Governo o l’Ue dovessero venirci a prendere".

Cosa le rimane da questa esperienza?

"La consapevolezza che tutto ciò che abbiamo lo potremmo perdere. E i legami. Un’avvocata che aveva lasciato la missione è venuta a Istanbul con dei vestiti nuovi per noi. Per restituirci dignità, altrimenti saremmo dovuti scendere dall’aereo con le divise del carcere".

La missione è riuscita?

"Non abbiamo rotto il blocco navale e gli aiuti non sono arrivati. Forse era impensabile che da soli potessimo riuscirci. Però, abbiamo risvegliato le coscienze: gli italiani sono scesi in piazza. Non sarà facile spegnere questa miccia".

Si imbarcherebbe di nuovo? "Sì, se domani partisse un’altra missione, mi imbarcherei domani".