Il ritorno dell’opera lirica a Faenza. Al Masini in scena ’L’elisir d’amore’

La grande opera torna sul palco del teatro Masini di Faenza dopo molti decenni dall’ultima rappresentazione. Sarà ‘L’elisir d’amore’ di Gaetano Donizetti, venerdì 26 settembre alle 20.30, melodramma messo in scena per la prima volta nel 1832, su libretto di Felice Romani, a far risuonare l’opera sul palco principale della città. Era probabilmente più di mezzo secolo che il Masini non ospitava l’opera: un paradossi se si considera che a meno di cento metri dall’ingresso del teatro è posta la casa natale del compositore Giuseppe Sarti, e che il Masini, dopo l’abbattimento del vecchio mulino che occupava l’attuale piazza Nenni, fu costruito appositamente per ospitare l’opera.

Sul palco, nei due ruoli principali, saliranno la soprano cinese Yao Bohui, che interpreterà Adina, e il tenore Danilo Formaggia nei panni di Nemorino, già vincitore del Premio Enrico Caruso, esibitosi pure sul palco della Scala. Al loro fianco il baritono Marzio Giossi nel ruolo di Dulcamara e Raffaello Bellavista – fra i registi dell’operazione che segna il ritorno della lirica a Faenza, grazie all’Accademia del Melo Silvestre – nelle vesti di Belcore. La soprano Annalisa Monaco interpreterà invece Giannetta. La direzione musicale è affidata a Stefano Giaroli con l’Orchestra delle Terre Verdiane, mentre i cori vedranno in scena la Corale Bellini di Budrio e la Corale Quadrivium di Medicina, diretti da Paola Del Verme. La regia è di Alessandro Brachetti, le scenografie sono curate dall’Associazione I Mimi della Lirica di Ravenna, e i costumi da Arte Scenica. Il manifesto porta la firma del pittore Filippo Maestroni.

Da decenni l’opera non veniva messa in scena a Faenza: fatta eccezione probabilmente per alcune serate sporadiche, l’ultima stagione lirica si perde nelle nebbie del tempo. Tuttavia, un episodio nella storia della città è particolarmente legato alla lirica: nel febbraio 1849 la notizia della proclamazione della Repubblica Romana giunse in città proprio mentre al Masini era in corso la rappresentazione de ‘I due Foscari’ di Verdi. Fu lo stesso baritono Mauro Zacchi a interrompere la messa in scena per leggere dal palco il decreto siglato da Quirico Filopanti. Il pubblico manfredo – per la quasi totalità di spiccate simpatie garibaldine – non trattenne l’euforia e si riversò in piazza, per festeggiare e piantare tra il selciato un albero della libertà, come si usava all’epoca giacobina.

"Insieme a Raffaello Bellavista – confida il consigliere regionale Niccolò Bosi – abbiamo coltivato il sogno di riportare l’opera al teatro Masini, che è nato proprio per questo scopo". L’opera era uno dei tasselli mancanti nella galassia della cultura a Faenza, che annovera rassegne dedicate al teatro di prosa, alla danza e alle arti figurative, ma che ovviamente ha sempre trovato nei costi delle rappresentazioni liriche un ostacolo non di poco conto: "Negli ultimi quattordici anni abbiamo lavorato per riportare la classica al centro della programmazione – rivendica il sindaco Massimo Isola –, e oggi possiamo presentare anche un’opera completa". Biglietti su Vivaticket e nei punti vendita autorizzati.

Filippo Donati