Il ritorno di ‘Ercole incoronato’ a Palazzo Milzetti

È in programma oggi pomeriggio alle 17 a Palazzo Milzetti a Faenza la presentazione del dipinto raffigurante ‘Ercole incoronato davanti alla Sapienza’, che torna dopo novant’anni in quello che oggi è il Museo nazionale dell’Età neoclassica in Romagna.

La direttrice Elena Rossoni, affiancata da Carlotta Scardovi, racconterà gli ultimi avventurosi anni del dipinto, opera di un anonimo presumibilmente inquadrabile nella scena dell’arte sacra emiliana del secondo Seicento. L’opera era parte delle collezioni del palazzo quando Felice Giani lavorò qui a inizio Ottocento (si tratta dell’unico caso in cui riutilizzò per un suo ciclo pittorico un dipinto già presente sul luogo), in quella che sarebbe diventata appunta la sala di Ercole; fu però ceduto negli anni ‘30 del Novecento, e da allora se ne persero a lungo le tracce, fino a che la storica dell’arte Marcella Vitali – autrice degli studi sul dipinto insieme ad Anna Colombi Ferretti – non lo individuò nel 2015 in una collezione privata.

L’ovale – di due metri per 2,70 – fu poi acquistato da Alfonso Archi e donato a Palazzo Milzetti, che dopo il restauro (a cura di Sos Art) lo ha riposizionato sulla volta della Sala di Ercole. L’approdo dell’opera a Palazzo Milzetti è stato protagonista di un progetto che visti impegnati gli studenti dell’Isia, autori di un reel sul ritorno del dipinto nella sala di Ercole.

f.d.