Il ritorno di Luisa Gardini. Oggi incontro con l’artista

Alle 17.30 si terrà alla Casa Matha un incontro con l’artista Luisa Gardini (nella foto). Questo appuntamento dal titolo è il primo di una serie di incontri voluti dalla Casa Matha e coordinati dal professor Marcello Landi. Dialogherà con la protagonista, oltre a Landi, la critica d’arte e curatrice Silvia Pegoraro. Luisa Gardini nata a Ravenna, vive e lavora a Roma dal 1952, quando si trasferì dopo il diploma al liceo artistico ravennate, per frequentare la Facoltà di Architettura e l’Accademia di Belle Arti di Roma, sotto la guida di Toti Scialoja. Grazie al suo maestro conosce e inizia a frequentare artisti come Burri, Afro, Capogrossi, Cy Twombly. Già dal 1960 individua un altro elemento: la scrittura-pittura. Nei primi anni duemila inizia a lavorare la ceramica in collaborazione con la storica Bottega Gatti di Faenza