Il ritorno di Steve Wynn. Presenta ‘Make It Right’

Al Bronson torna Steve Wynn, artista tra i più influenti e instancabili della scena rock americana, per un concerto in programma questa sera. Sul palco sarà accompagnato da due straordinari musicisti: Rodrigo D’Erasmo ed Enrico Gabrielli. L’occasione è la presentazione del suo nuovo album solista, ‘Make It Right’, pubblicato da Fire Records e nato in parallelo alla scrittura del suo memoir ‘I Would Say It If It Wasn’t True’. Un progetto intenso, intimo, pieno di quella scrittura visionaria che da sempre caratterizza la sua musica.

Accanto a lui, due musicisti italiani d’eccezione: il violinista e compositore Rodrigo D’Erasmo ed Enrico Gabrielli a clarinetto, tastiere, fiati.

Prevendita: 20 euro, info: 333.2097141.