Il ritratto autoironico di Emanuela Aureli

La storia della sua vita e carriera, tra aneddoti buffi e difficoltà. È un vero e proprio ’one woman show’ quello che porterà in scena stasera Emanuela Aureli, nota imitatrice e personaggio molto amato dal pubblico. Lo spettacolo, dal titolo ’Ce la farò anche st(r)avolta’, è un esilarante monologo comico in cui Aureli sarà accompagnata da un chitarrista, Giandomenico Anellino. L’appuntamento, per Accademia PerdutaRomagna Teatri, è al teatro comunale Walter Chiari di Cervia stasera alle 21.

Nello spettacolo, che Aureli ha scritto assieme a Francesca Nunzi, l’imitatrice ripercorrerà con ironia la storia della sua carriera fin dagli esordi, con una serie di aneddoti buffi spesso legati alla sua fisicità.

Aureli è comparsa per la prima volta sul piccolo schermo nel 1992 con ’La Corrida’ di Corrado. Dal 1996 al 1998 è stata ospite fissa di ’Domenica In’ e dal 1999 ha partecipato a ’Buona Domenica’, voluta da Maurizio Costanzo, dove è rimasta per sette stagioni. Dal settembre 2021 è nel cast de ’I fatti vostri’, su Rai 2, nell’edizione condotta da Salvo Sottile e Anna Falchi: una lunga carriera che l’ha portata a diventare un volto noto al grande pubblico.

E così, sul palco per il suo spettacolo, Emanuela Aureli si diverte, con molta autoironia, a prendersi in giro intrecciando la sua vita privata, a partire dalla nascita, a quella lavorativa. Ne esce il ritratto di una ragazza piena di complessi ma che trasforma le sue goffaggini in un punto di forza, tanto da conquistare il pubblico.

Ne scaturiscono battute esilaranti, gag e storielle paradossali che talvolta si appoggiano alla chitarra di Anellino, pronto a fare da spalla alla protagonista. Aureli inoltre sul palco canterà alcune canzoni celebri.

Per informazioni chiamare il numero 0544 975166 o consultare il sito www.accademiaperduta.it. Prezzi da 26 a 15 euro, prevendite in vendita anche online su www.vivaticket.it.