Il ritrovo dei ragazzi del 1973: "I nostri primi 50 anni"

"In occasione dei nostri primi 50 anni abbiamo pensato a quanto sarebbe stato bello organizzare una serata per ritrovarsi, per festeggiare tutti insieme questo importante traguardo di vita. Con Alfonsine nel cuore, nel ricordare le nostre radici, forti di quel senso di appartenenza che ci contraddistingue". È racchiusa in queste significative parole l’iniziativa che l’altra sera, al ristorante-pizzeria ‘San Carlo’ di Alfonsine, ha visto protagonisti i ‘ragazzi’ nati nel 1973. Una festa molto partecipata, visto che a ritrovarsi sono stati 51 neo cinquantenni. Tra una fetta di pizza e una birra sono riaffiorati ricordi, aneddoti e curiosità, nonché gli episodi più significativi della vita ad Alfonsine. La serata, che ha visto ospite il sindaco Riccardo Graziani (nonostante non sia del ’73), si è conclusa con taglio della torta, brindisi e un giro di valzer sulle note di ‘Romagna mia’.

Luigi Scardovi