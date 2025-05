Il ritrovo della 5B a 32 anni dal diploma: "È stato come se ci fossimo appena salutati"

Trentadue anni dopo: la 5B del Torricelli si ritrova, e sembra ieri. Dalla maturità del 1993 a oggi: la reunion di una classe faentina. Certe cene non sono solo un momento di nostalgia. Alcune diventano un vero e proprio specchio del tempo che passa e, insieme, si ferma. È successo venerdì sera, quando 16 ex compagni, oltre a uno in streaming, della 5B del liceo classico Torricelli di Faenza si sono ritrovati dopo ben 32 anni dal diploma. Erano in 24 nel 1993. Oggi sono imprenditori, comunicatori, artigiani e tra loro anche il sindaco di Faenza, Massimo Isola. "Non è stata solo una cena – racconta Roberta Centolani, tra coloro che hanno tenuto il filo unito – ma come entrare in una macchina del tempo. Ci siamo rivisti uguali a come eravamo allora, solo con qualche capello bianco in più, ma sembrava la cena di fine anno, come se quella mattina ci fossimo appena salutati sui banchi". Dietro questo ritrovo c’è l’impronta di insegnanti che hanno lasciato un segno profondo: la professoressa Sassi, Iside Cinatti, Nevio Bedeschi. "Ci hanno cresciuti con pazienza".