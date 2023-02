Il rock di Canali al Cisim

Il weekend del Cisim di Lido Adriano inizia a tutto rock. Domani sera, infatti, nel locale al civico 48 di viale Giuseppe Parini è in programma un concerto d’eccezione che vedrà protagonista il cantautore rock originario di Predappio, già chitarrista per i Cccp e i Csi, Giorgio Canali. L’appuntamento è per le 22 con ‘Rossosolo’, un live in cui Canali propone i brani tratti da ‘Venti’, doppio album realizzato insieme ai Rossofuoco.

Si tratta di un lavoro composto da venti brani inediti: venti nuove canzoni frutto della poetica intimista ma schietta, visionaria ma realista dell’artista, sostenuta appieno dalla forza musicale dei Rossofuoco. Si tratta di un disco che consegna ancora una volta all’ascoltatore quella profondità, quella sensibilità musicale e quell’energia instancabile riscontrabile oggi in pochi musicisti. Un disco nato nel recente periodo di confinamento e realizzato a distanza, ma che, nell’immaginario, percorre una linea di continuità con il lavoro precedente.

In apertura al live in solo di Canali si esibirà la giovane band romagnola, Asianoia.

Biglietti 6 euro. L’apertura porte è prevista per le 21. Info: [email protected] o 389.6697082.