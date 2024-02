Il Rocky Horror al Socjale

Può uno spettacolo teatrale del 1973 - il film omonimo venne proiettato sugli schermi di tutto il mondo un paio d’anni dopo - fare ancora strage di cuori? La risposta è sì, se il titolo in cartellone è il Rocky Horror Picture Show, in programma questa sera e domani alle 21.30 al Teatro Socjale di Piangipane, in via Piangipane 153, a Piangipane (Ravenna). I biglietti per lo spettacolo di questa sera sono esauriti; quelli per la replica di domani si possono acquistare solo alla cassa del Socjale. A Piangipane arriva dunque il più irriverente e divertente dei musical, interpretato dai Calzini Spaiati con una coinvolgente musica dal vivo. Lo spettacolo non ha bisogno di presentazioni: i promessi sposi Brad e Janet, l’ambiguo Frank’n’Furter e il suo stravagante entourage vi renderanno partecipi di uno spettacolo senza precedenti!

Dal 2009 la compagnia Calzini Spaiati propone spettacoli teatrali che spaziano dalla prosa al musical sempre con la costante della musica dal vivo ad accompagnare le proprie performance. Per dare un’idea dell’impatto avuto dall’opera sulla cultura popolare, basti dire che la rivista statunitense Entertainment Weekly ha inserito il film al secondo posto della classifica “Top 50 cult movies” del 2003; nel 2005 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.