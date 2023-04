"Il rodaggio all’inizio non sarà facile Chiediamo che non ci siano sanzioni"

La prossima settimana partono gli incontri con la cittadinanza, mentre i commercianti sono già stati interpellati: negli ultimi mesi il raggruppamento temporaneo di imprese composto da gera, Ciclat e Formula Ambiente, gestore della raccolta, si è infatti confrontato con le associazioni di categoria. I dubbi ci sono, come di frone a ogni cambiamento: "Il tema secondo noi è di particolare impatto – dice Graziano Gozi, direttore di Confesercenti Ravenn-Cesena –. Diversi anni fa, quando giustamente si è iniziato a puntare sulla differenziata, si diceva che avrebbe permesso di abbassare i costi della tassa: vendendo il prodotto differenziato si sarebbe abbattuto il costo per lo smaltimento. È un principio corretto, ma ci sembra che questo non sia avvenuto finora. In vista del passaggio alla tariffa puntuale, che non sarà immediato ma dal 2024 in avanti, auspichiamo che possa esserci una sensibile riduzione del costo sulle spalle delle imprese. Per esempio ora un bar di circa 150 metri quadrati sostiene un costo che si avvicina ai 2.000 euro all’anno: una cifra impattante a nostro giudizio, speriamo che possa esserci una revisione". "Gli incontri sono stati molto utili – dice anche Sara Reali, che si occupa di politiche ambientali per Confesercenti, e che ha partecipato alle prime riunioni – e abbiamo già portato un po’ di correttivi. L’intenzione di tutti è avviare questo processo lasciando una città pulita e creando meno disagi possibili: mi pare che tutte le misure studiate vadano in quella direzione. Il tema è abituarsi a una nuova prospettiva di maggiore attenzione".

È preoccupato Mauro Mambelli, presidente di Confcommercio Ascom Ravenna: "Ci hanno garantito che cercheranno di venirci incontro in tutti i modi, ma il cambiamento non sarà comunque facile. Ciò che chiedo è che non ci siano sanzioni. Ci sarà un periodo di rodaggio in cui abituarsi al nuovo sistema che spero non sarà così breve e nel quale è impensabile che se uno sbaglia qualcosa venga multato di fronte all’impegno che ci si sta mettendo per ritrovarci alla fine con la stessa tassazione, forse pure aumentata. Sarebbe il caso di riconoscere una scontistica per chi è virtuoso, ma temo che non sarà previsto".