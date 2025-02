Il romanzo di Nevio Casadio

’Fili.Grana - Trame e fili conduttori’ è il titolo della nuova rassegna letteraria di Fusignano, che si terrà al centro culturale ’Il Granaio’ in piazza Corelli 16, con cinque appuntamenti alle 20.30.

Il primo appuntamento sarà stasera con Nevio Casadio, che presenterà ’Le stanze dei giardini segreti’ (Vallecchi Firenze, 2024). Un romanzo oniricamente ’on the road’, dove i ricordi si mescolano ai meandri più profondi dell’intimità umana. La provincia italiana tra Marche e Romagna viene catapultata a Parigi, in Russia, in Honduras, per ritornare sempre al vecchio mulino sul Torbello. Il filo rosso che accompagna i lettori verso qualche ipotetica risposta è racchiuso in una lapidaria frase felliniana: "L’unico vero realista è il visionario".