Il romanzo di Tondini alla Fondazione Sabe

Venerdì 6 giugno alle ore 18, la Fondazione Sabe per l’arte di Ravenna, in via Pascoli 31, ospiterà la presentazione del romanzo ’Nella spirale di Fermat’ di Gianfranco Tondini in dialogo con Massimo Pulini. Il racconto è ambientato nel mondo dell’arte ed è composto di due trame che procedono simultaneamente a capitoli alternati.

L’evento sarà anche l’occasione per visitare la mostra Andrea Raccagni. Vortice cosmico, a cura di Claudio Spadoni (fino al 29 giugno 2025).

Massimo Pulini, pittore, scrittore e storico dell’arte. Ha redatto numerosi saggi sull’arte italiana del XVI e XVII secolo e curato esposizioni museali e cataloghi ragionati. Ha pubblicato varie raccolte di saggi e due romanzi.