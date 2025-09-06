Il Rossini risorge dopo i danni

Entro la fine dell’anno sarà conclusa la prima fase dei lavori di ripristino del Teatro Rossini di Lugo. Sono ufficialmente iniziati il 1 settembre i lavori di riqualificazione della struttura gravemente danneggiata dagli eventi alluvionali del maggio 2023. Il progetto, a capo della Fondazione Teatro Rossini in collaborazione con il Comune di Lugo e con un team di professionisti del settore, segna un passaggio fondamentale verso la restituzione alla comunità di uno dei luoghi culturali più significativi del territorio.

La prima fase degli interventi prevede: il rifacimento del palcoscenico e del golfo mistico, la demolizione e il rifacimento degli intonaci ammalorati, il restauro dell’assito della platea con attenzione alla conservazione degli elementi storici, ulteriori lavorazioni necessarie a garantire la futura fruizione del teatro in sicurezza ed efficienza.

A partire dall’inizio del 2026, prenderà il via la seconda fase degli interventi, che comprenderà: il ripristino completo dell’impianto elettrico, la realizzazione di nuovi arredi per l’accoglienza del pubblico, opere di restauro e risanamento legate all’umidità di risalita, interventi di manutenzione sugli infissi esterni. I lavori, finanziati grazie a donazioni private ricevute all’indomani dell’alluvione per un importo complessivo di circa 900 mila euro (dei quali 255 mila impiegati per questa prima fase), sono affidati a un team di professionisti con esperienza nel restauro architettonico e teatrale, con l’obiettivo di coniugare valorizzazione del patrimonio storico e adeguamento alle esigenze contemporanee.

"Con questo intervento restituiremo alla città un luogo identitario di Lugo - dichiara la sindaca, Elena Zannoni, presidente della Fondazione Teatro Rossini -, amatissimo dai cittadini e purtroppo fortemente colpito dall’alluvione".

"L’iter del progetto e dei lavori si è rivelato molto complicato - precisa l’assessore alla cultura, Gianmarco Rossato -, anche perché parliamo di una struttura che aveva alcune criticità preesistenti all’alluvione. Nel corso di questi mesi abbiamo dovuto adattare il progetto anche in funzione di quanto emerso da indagini tecniche preventive. Lo slittamento dei lavori rispetto al piano iniziale ci consentirà però di affrontare il problema dell’umidità a due anni dall’alluvione, e quindi con un quadro più chiaro, sperando quindi di poter migliorare la struttura per quanto riguarda l’isolamento e il miglioramento tecnico, con significative ricadute su fruibilità e sicurezza".

"Siamo pienamente consapevoli dell’importanza del teatro per la città e questo ci ha aiutato ad affrontare un progetto impegnativo, ma assolutamente prioritario come quello della riapertura del Rossini - commenta Gianni Parmiani, direttore del Teatro Rossini -. Nei mesi scorsi ci sono stati alcuni problemi di carattere progettuale, tra i quali il cambio del Rup (Responsabile unico del progetto), e la cosa ha comportato alcuni ritardi. Oggi però i lavori sono partiti e il cronoprogramma punta a completare l’intervento e restituire la piena fruibilità del teatro per la prossima primavera. L’obiettivo, tanto più in un anno importante come il 2026 che coincide con il quarantennale della riapertura del Rossini dopo la storica ristrutturazione, è quello di costruire una stagione teatrale per il 2026/27".

Matteo Bondi