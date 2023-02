Il Rotary Club dona tre statimetri a Pediatria

Donati dal Rotary Club Galla Placidia due importanti strumenti alla Pediatria dell’ospedale di Ravenna. La cerimonia si è svolta venerdì mattina al Santa Maria delle Croci. Il Club Galla Placidia Ravenna ha donato alla struttura due statimetrici per età pediatrica, uno statimetro per età lattanti e una bilancia pediatrica. La consegna di queste strumentazioni, organizzata dal past presidente nell’anno 2022, Federico Spadoni, è avvenuto insieme alla moglie, in rappresentanza delle consorti del Rotary Club Galla Placidia e dal presidente in carica per l’anno in corso, Massimo Natali.

La donazione di strumenti di misurazione è di rilievo nell’ambito delle attività che vengono svolte dal servizio di Endocrinologia Pediatrica che si occupa di patologie endocrino metaboliche nell’infanzia e adolescenza. Di particolare rilievo sono le problematiche relative alla crescita staturale e alle varianti fisiologiche e patologiche della pubertà. In questa ottica risulta fondamentale importanza avere strumenti di misura di precisione. Un sentito ringraziamento è stato rivolto al Rotary Club Galla Placidia dallo staff della Pediatrica e Neonatologia diretto dal dottor Federico Marchetti, anche a nome della Direzione Generale.