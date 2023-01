Il Rotary finanza un’imbarcazione per Marinando

Questa mattina, al Circolo Velico Ravennate, si svolgerà la cerimonia di consegna della imbarcazione che il Rotary Club Ravenna ha finanziato per Marinando.

Marinando Ravenna è l’associazione di volontariato che migliora la qualità di vita dei disabili attraverso il mare e la navigazione a vela.

In Marinando è nata l’esigenza della dotazione di un set di barche nuove, in particolare di due imbarcazioni mod. Hansa 303 in quanto idonee per allenamento e regate su barca a vela per persone con disabilità. Il Rotary Club Ravenna ha contribuito con 11.700 euro, i RC di Faenza, Lugo e Ravenna Galla Placidia, con 500 euro ciascuno.