Il Rotary finanzia una barca per disabili

Il Circolo Velico Ravennate ha ospitato sabato scorso la cerimonia di consegna dell’imbarcazione che il Rotary Club Ravenna ha finanziato per Marinando. L’amicizia tra le due realtà si è saldata attorno a ’Ponente’, così è stata battezzata l’Hansa 303 sulla quale da ora in poi potranno allenarsi e regatare anche le persone con disabilità, grazie proprio al contributo generoso del Rotary (nello specifico il Rotary ha donato 11.700 euro, i RC di Faenza, Lugo e Ravenna Galla Placidia, con 500 euro ciascuno). "Il Rotary lavora fattivamente per l’inclusione, con molti progetti anche molto impegnativi in tutto il mondo, e ci pare che questo progetto che vuole pari opportunità anche nell’andare per mare, possa aiutare molte persone, proprio qui da noi", ha detto al taglio del nastro la presidente del Rotary Club Ravenna Maria Letizia Marini, che era presente assieme ai presidenti dei Club di Faenza, Lugo e Galla Placidia; per Marinando c’erano Sante Gherardi e per Marinando 2.0 (la parte più sportiva) Francesco Pontone. La barca ha già un calendario fitto di regate (a Marina di Ravenna l’8 e 9 luglio prossimi), ma soprattutto sarà la protagonista della scuola di vela che si vuole veramente aperta a tutti. Marinando Ravenna è l’associazione di volontariato che nasce nel 2009 con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita delle persone attraverso il mare e la navigazione a vela, promuovendo progetti inclusivi e accessibili, al servizio di persone con disabilità o in situazioni di disagio. Il Rotary Club Ravenna ha conosciuto Marinando la scorsa estate in occasione della consegna alla associazione ’Insieme a te’ di tre appartamenti a Punta Marina, attrezzati per persone disabili, l’arredamento di uno dei quali finanziato dai Rotary Club della Romagna Nord.