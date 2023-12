Il Rotary ha celebrato i 75 anni. E Patuelli oggi parla di economia

Il Rotary club Ravenna ha celebrato il suo 75° anniversario, in una serata che si è svolta al museo Classis. La location è stata scelta proprio perché durante le tremende giornate del maggio 2023 proprio lì furono ospitati oltre 700 sfollati a causa dell’alluvione. Quindi l’occasione ha dato l’opportunità per un nuovo service: "Oggi onoriamo la nostra storia con il service ‘Lenire il trauma alluvionale attraverso la cultura’, ossia daremo l’opportunità a bambini e ragazzi dei nostri territori di visitare questo museo, di partecipare a laboratori didattici e, attraverso anche l’arte-terapia, capire il legame uomo-acqua che da sempre caratterizza il nostro territorio" ha detto il presidente Labbozzetta. La prolusione ufficiale è stata tenuta da Antonio Patuelli, socio del club, che ha sviluppato il tema della nascita dei Rotary club in Italia, alimentati dalla cultura democratica dell’Occidente, e ha in particolare ha fatto il ritratto delle figure che nel dopoguerra diedero vita al Rotary club Ravenna, formandone il dna di attenzione, lungimiranza e impegno per la città ed il mondo. Nel corso della serata è stato presentato il volume ‘Rotary club Ravenna. I primi 75 anni’. Antonio Patuelli, in veste di presidente dell’Abi, sarà oggi alle 18 nell’aula magna del Palazzo Arcivescovile in piazza Arcivescovado 1 per parlare di ‘Attualità e prospettive della situazione economica’ con il presidente nazionale Ucid, Gianluca Galletti.