Il Rotary premia i giovani . Conferite le borse di studio

Nei giorni scorsi la Sala dalle Fabbriche della BCC di via Laghi ha ospitato una breve cerimonia per la consegna di premi e borse di studio messe a disposizione del Rotary Club Faenza per gli studenti faentini che si sono distinti nello scorso anno scolastico.

I riconoscimenti sono andati

a Tancredi Bosi (laurea triennale ingegneria), Olivia Petrini (Liceo Torricelli-Ballardini), Simone Bellini e Viola d’Alberto (Istituto Persolino), Elena Fabbri e Alex Mambelli (ITIP Bucci), Silvia Benedetti e Mirco Bartolini (Istituto Oriani), Carlotta Bassetti (I.C. San Rocco), Milena Rava (Istituto Don Milani e Tommaso Guidi (I.C. Matteucci).

Erano presenti all’incontro celebrativo, aperto alla cittadinanza, oltre

agli studenti premiati e alle loro famiglie, numerosi soci del Rotary Club tra cui il presidente Scipione de Leonardis.

Presenti anche il sindaco di Faenza Massimo Isola e i dirigenti degli Istituti

scolastici, oltre a Carlo Dalmonte in rappresentanza della BCC.

"È da molti anni – scrivono – che il Rotary Faenza si dedica ai giovani, stimolandone la cultura dello studio e del merito, ed è promotore di iniziative rivolte alle Scuole grazie anche alla condivisione e partecipazione di propri associati e alla proficua collaborazione con le varie direzioni scolastiche del territorio.