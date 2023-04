Il Rotary premia i talenti

Il Rotary Club Ravenna premia i migliori diplomati del ’Verdi’, suggello di una collaborazione che va avanti da anni. Oggi si terrà un concerto alle 20.30, nel nuovo Polo delle Arti di piazza Kennedy 7 (l’ingresso è libero e aperto alla cittadinanza). Oltre alle classiche esecuzione di autori classici come Poulenc e Shumann, in programma anche l’esecuzione di due composizioni frutto del lavoro di due giovani studenti di composizione del Conservatorio ’Verdi’: Andrea Badiali e Marco Pierfederici, come voluto dal regolamento del Rotary Club Ravenna.

La collaborazione nacque nel 1990, 34 anni fa, quanto il Rotary Club Ravenna organizzò il concerto per fare esibire il miglior diplomato del ’Verdi’, e istituì la relativa borsa di studio, che giunge oggi alla 33esima edizione.

Quest’anno sono risultati vincitori il ravennate Domenico Bevilacqua, vent’anni, diploma di I° livello in Pianoforte con la votazione di 110 e lode con Menzione d’Onore, e Stilyana Stoilova Nikolova, 25enne di origini bulgare, che ha conseguito il II° livello in Musica d’Insieme (indirizzo Musica da Camera) con la votazione 110 e lode.

Queste borse di studio valorizzano anche un secondo aspetto voluto fortemente dagli stessi promotori: quello di associare al premio per i vincitori un ‘obbligo’ artistico: eseguire opere di autori del territorio.