Il ruolo degli Esg nella trasformazione aziendale

Esg è l’acronimo di Environmental, Social and Governance e indica il rating di sostenibilità che esprime l’impatto ambientale, sociale e di governance di una impresa o di una organizzazione che opera sul mercato. Essere sostenibili è una condizione sempre più indispensabile per stare sul mercato, e l’adeguamento ai parametri ESG sta diventando un elemento essenziale per l’operatività delle imprese, dall’accesso al credito al posizionamento sui mercati. Per fare il punto, Confartigianato della provincia di Ravenna ha tenuto un incontro che ha visto un’ampia partecipazione. Su www.confartigianato.ra.it è disponibile il video con le interviste ai relatori.