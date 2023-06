Il ruolo della cultura in Romagna

Un nuovo appuntamento culturale del Festival della Romagna è in programma oggi alle 21 sotto la Torre San Michele. Il tema sarà ‘La cultura in Romagna. Il ruolo della Società di Studi Romagnoli’ e presentazione del LXXIV Convegno Internazionale di Studi Romagnoli in calendario a Cervia dal 6 all’8 ottobre prossimi. Questa sera saranno presenti Alessia Morigi, presidente della Società di Studi Romagnoli, Massimo Medri, sindaco di Cervia, Cesare Zavatta, assessore alla cultura, Luca Bagnolini, ricercatore storico e Renato Lombardi, che introdurrà l’iniziativa per il Festival della Romagna.