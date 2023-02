‘Il ruolo della donna dagli anni ’60 a oggi’, se ne parla al Masini

Riflettori puntati sul ruolo della donna nella storia italiana: al teatro Masini è in programma per sabato 18 febbraio, dalle 9 alle 12.30, un convegno organizzato dalle associazioni Anla e Fidapa, dal titolo "Riflessioni: il ruolo della donna dagli anni ‘60 a oggi". Durante il convegno porteranno la loro testimonianza alcune cittadine impegnate nel mondo del lavoro e dell’associazionismo. Fra le altre l’istruttrice di volo Carla Angelucci, la procuratrice Morena Plazzi, il medico chirurgo Alba Pellegrini, la sportiva Nicoletta Tozzi e la terapeuta Diva Cellini. La mattinata di dibattiti e interviste sarà intervallata da momenti musicali e performativi a cura della banda Fabbri di Marradi e della Filodrammatica Berton. La preparazione dell’evento ha visto impegnate anche alcune studentesse del liceo Torricelli-Ballardini, in un ponte generazionale fra i nati nel nuovo millennio e le eroine delle conquiste femministe della seconda metà del Novecento, dagli anni ‘60 a quelle in particolare del decennio successivo. Introdurranno l’incontro la referente di Anla Francesca Goni, la vicepresidente dell’Emilia Romagna Irene Priolo, il sindaco Massimo Isola e l’assessora alle Pari opportunità Milena Barzaglia. Modererà l’incontro la giornalista Elena Grazini.