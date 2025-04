Il ruolo delle città per costruire l’Europa

Il 3 settembre 1990 venne in visita a Ravenna (nella foto è con la moglie, con il sindaco Dragoni, mons. Tonini e don Zagnoli alla mostra ’Splendori di Bisanzio’) il presidente del Parlamento europeo, lo spagnolo Enrique Baron Crespo (nel ‘90 Ravenna ricevette il secondo trofeo di civismo per la più alta affluenza alle urne). Crespo arrivò da Venezia accompagnato dall’assessore Pietro Martini. Durante l’incontro istituzionale in Comune il presidente del Parlamento ricordò l’importanza delle 151 città europee con oltre 100mila abitanti (fra cui Ravenna) nella "costruzione dell’Europa".

A cura di Carlo Raggi