’Il ruolo delle donne’, un incontro a teatro coi ragazzi delle scuole

Una giornata di stimoli culturali e civici, rivolta agli studenti e alla cittadinanza in generale. Questa l’iniziativa organizzata dall’associazione nazionale Lavoratori in pensione onlus e da Fidapa Marradi, che si è svolta ieri al teatro Masini. A una platea gremita e interessata hanno raccontato le proprie testimonianze sul ‘Ruolo della donna dagli anni ’60 a oggi’ numerose protagoniste della vita pubblica, coordinate negli interventi dalla giornalista Elena Grazini. Oltre alle autorità locali era presente il maggiore Carla Angelucci, il magistrato Morena Plazzi, la chirurga Alba Pellegrino, le scrittrici Diva Cellini e Alice Cesarini, oltre a Emanuela Bacchilega, componente del CdA della Banca di Credito Cooperativo e l’ex mezzofondista Nicoletta Tozzi.

Tra le presenze non annunciate anche Valeria Grasso, l’imprenditrice palermitana che si è ribellata al pizzo mafioso, intervenuta sul palco tra gli applausi. Nei saluti finali ha preso parola anche la vicepresidente dell’Emilia-Romagna Irene Priolo, che ha voluto ribadire l’impegno amministrativo nell’ambito della parità di genere e anche sui temi ambientali. L’organizzatrice Francesca Goni ha sottolineato la presenza degli studenti delle scuole superiori come un elemento chiave per la diffusione della cultura civica da parte delle nuove generazioni.

d.v.