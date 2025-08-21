Il ruspista di Pinarella. Gnoli ancora in carcere. Nessun provvedimento ma il rigetto è nell’aria

L’udienza per la sua richiesta di scarcerazione risale al 7 agosto scorso. A ieri, cioè circa due settimane dopo, i giudici bolognesi non gli hanno ancora notificato alcun provvedimento. Il che significa brutte notizie per il 54enne Lerry Gnoli, in carcere dal 28 giugno scorso per omicidio colposo aggravato e violazioni in materia di norme sul lavoro. A questo punto - come convenuto dal suo avvocato Vittorio Manes - si prevede dunque un rigetto della richiesta con conseguente permanenza in carcere. E, nel caso, resta solo un ultimo possibile orizzonte per cercare almeno di attenuare la misura: la Cassazione.

Gnoli in cella c’era finito in ragione di quanto accaduto il 24 maggio scorso in spiaggia a Pinarella: quella mattina il 54enne alla guida di una ruspa attrezzata per spianare le dune, aveva travolto e ucciso sul colpo la turista 66enne vicentina Elisa Spadavecchia.

La strada per Gnoli si presentava in salita sin dalla vigilia di quello che tecnicamente è stato un appello: perché il gip ravennate Janos Barlotti aveva già negato al 54enne la possibilità di una scarcerazione dopo avere vergato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo l’accusa, Gnoli quel giorno di circa tre mesi fa era sotto l’effetto di cocaina, con patente revocata e alla guida di un mezzo senza segnalatori. Nel primo interrogatorio, il 54enne aveva in effetti ammesso di avere fatto uso di coca, pur sostenendo che si trattava di un’assunzione pregressa come tale incapace di influire sulla guida. I test conseguenti ai prelievi di sangue avevano però restituito un risultato positivo: ovvero potenzialmente legato a un’assunzione recente.

L’arresto dell’uomo a oltre un mese dai fatti, era scattato sulla base di una ricostruzione dettagliata: secondo le verifiche di carabinieri e guardia costiera coordinate dal pm Lucrezia Ciriello, il 54enne verso le 10.30 aveva condotto il pesante mezzo di lavoro ben oltre l’area autorizzata. E poi all’improvviso aveva eseguito una manovra in retromarcia a velocità sostenuta senza verificare la presenza di persone e senza adottare misure di sicurezza: vedi la delimitazione del cantiere. Il mezzo era risultato senza targa, senza segnalatori acustici e senza lampeggianti. A complicare la posizione di Gnoli, c’è un precedente del 2022: a marzo di quell’anno aveva investito e ucciso un anziano sulle strisce ed era poi risultato positivo alla cocaina. Era stato condannato a due anni e mezzo per omicidio stradale con revoca della patente.

a.col.