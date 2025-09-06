Il Russi in cerca di riscatto

Si giocano domani, alle 15.30, le gare della seconda giornata del campionato di Eccellenza. Mercoledì poi, si tornerà in campo per il turno di Coppa Italia, ovvero per la seconda giornata del primo turno.

Faenza-Mezzolara. Debutto casalingo per il Faenza che, alla prima giornata ha strappato un buon pareggio a reti bianche sul difficile campo del Mesola. Ora, davanti al pubblico del ‘Neri, i manfredi cercano subito la prima vittoria stagionale. L’avversario è il Mezzolara, retrocesso dalla serie D due anni fa e deciso a recitare di nuovo un ruolo da protagonista. Sfida di grande fascino, che rievoca anche confronti in categorie superiori. Il Faenza punterà sulla compattezza del gruppo per mettere in difficoltà una rivale dal tasso tecnico superiore.

Fratta Terme-Solarolo. Dopo l’1-1 casalingo contro il Medicina Fossatone, ora la formazione biancorossa affronta la prima trasferta sul campo del Fratta Terme. Non è una sfida banale, soprattutto perché, di fronte, ci sarà un avversario col morale alle stelle dopo il colpo corsaro 1-2 a Ferrara contro la Spal davanti a quasi 6.000 spettatori.

Massa Lombarda-Osteria Grande. È stata una partenza in salita quella del Massa Lombarda, sconfitto 2-0 a Forlì dal Cava Ronco. L’impegno casalingo con l’Osteria Grande, fermato sull’1-1 dal Castenaso, diventa occasione di riscatto immediato. I bianconeri confidano nella spinta del pubblico e nella tradizione favorevole tra le mura amiche, per incamerare i primi punti. Attenzione però all’Osteria, squadra giovane e brillante, capace di mettere in difficoltà chiunque.

Russi-Sant’Agostino. È stato un esordio amaro per il Russi, battuto di misura (0-1) sul campo della Comacchiese. Ora i falchetti, guidati da mister Ferrario, vogliono rialzarsi davanti al proprio pubblico. Al ‘Bucci’ arriva il Sant’Agostino che, all’esordio, ha superato 2-1 il Sanpaimola e ha confermato di essere formazione solida ed esperta. Per il Russi sarà quindi un banco di prova importante, tra la necessità di conquistare i primi punti e la volontà di far dimenticare subito la sconfitta inaugurale.

Sanpaimola-Mesola. Dopo il ko a Sant’Agostino (2-1), l’undici di San Patrizio si prepara all’esordio casalingo al ‘Buscaroli’ di Conselice, contro il Mesola. La squadra di mister Protti, profondamente rinnovata, cerca conferme e soprattutto punti per muovere la classifica. Il Mesola ha invece impattato 0-0 col Faenza. Una sfida già delicata, con in palio punti pesanti nella corsa salvezza.

Sugli altri campi: Castenaso-Comacchiese, Medicina Fossatone-Futball Cava Ronco, Young Santarcangelo-Spal, Sampierana-Pietracuta (mercoledì 17 settembre).