Il Russi ospita il Potenza Picena. Partita chiave per salire sul treno dei playoff

Torna al PalaValli (oggi, ore 17) il campionato di serie A2 di futsal con il Russi che ospita il Kappabi Potenza Picena, squadra al quinto posto in classifica, con 3 punti in più dei ravennati, ancora imbattuti in casa, ma vittoriosi solo una volta, il 14 ottobre. È una partita spartiacque, questa, per la squadra di Simone Bottacini. Infatti, il Russi segue a 3 punti i marchigiani, al momento all’ultimo posto in zona playoff. Vincere vorrebbe dire agganciare la parte alta della graduatoria. Programma serie A2, girone B (14ª giornata): Dozzese-R. Emilia e Buldog-H. Roma (ore 16); Ternana-Grosseto e Russi-P. Picena (ore 17); Bfc-Prato (ore 18). Riposa: R. Fabrica. Classifica: Ternana 29, Dozzese 28; R. Emilia 20; Bfc 21; P. Picena 17; Russi 14; R. Fabrica, H. Roma 13; Grosseto, Prato 10; Buldog 6. u.b.