Il Russi sconfitto a Reggio Emilia

Non riesce l’impresa al Russi di calcio a 5 che si arrende 3-1 a Reggio Emilia mentre l’Olimpia prosegue la sua corsa al primo posto della Ternana, comunque distante 6 punti. Eppure l’inizio della gara dà la netta impressione che il Russi possa fare il colpaccio, invece sono gli emiliani a trovare il vantaggio, con Halitjaha mentre Spadoni ha la palla del break per il Russi ma non la sfrutta.

Il secondo gol dei padroni di casa arriva da una punizione del Russi: punizione defilata di Zamboni, facile parata del portiere emiliano che lancia Edinho, implacabile nel 2-0. I reggiani hanno la palla del ko ma il Russi regge, accorciando le distanze a 10’ dal termine con Navarro. Col quinto di movimento, Cianciulli ha la palla del pari ma a 2’ dal termine i locali segnano il definitivo 3-1 con Ruggeri. Russi ancora nei playoff ma con un margine esiguo sulla zona playout. Classifica: Ternana 35; R. Emilia 29; Dozzese 28; Bfc 27; P. Picena, Russi 17; R. Fabrica 16; H. Roma 13; Grosseto, Prato 10; Buldog 9.

u.b.