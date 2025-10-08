Il Russi si tira fuori dalla zona playout. Ora un altro derby

È un Russi che si è confermato in un buono stato di forma quello che si è aggiudicato 3-0 il derby contro il Faenza. I falchetti sono tornati al successo dopo il 3-3 esterno della settimana precedente contro l’ambizioso Cava Ronco Forlì. Sei gol in due partite hanno messo in vetrina la fase offensiva della formazione di mister Stefano Ferrario, alla seconda stagione sulla panchina del Russi, dopo l’arrivo in corso d’opera, ad ottobre dello scorso anno, al posto del dimissionario Farneti.

Il derby contro i manfredi non è stato in discussione. Gli arancioni hanno quasi sempre mantenuto il pallino del gioco, senza mai andare in affanno. Alle reti di Brigliadori (nella foto, al 17’) e Saporetti (34’), segnate nel primo tempo, ha fatto seguito il gol della tranquillità, firmato nella ripresa, a 10’ dalla fine, in contropiede, da Niccolò Venturi. In questo modo è stata confermata la tradizione che, negli ultimi 20 anni, vede il Russi avanti nel bilancio degli scontri diretti (5 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte).

Nell’economia della classifica del girone B, il risultato del derby ha un peso specifico importante. Con questo successo infatti, il Russi si è portato a quota 8 in graduatoria, ovvero al 10° posto, in condominio col Sanpaimola, uscendo dalla zona playout, e scavalcando il Faenza, rimasto fermo a 6 punti. La settima giornata però, incombe già. Gli arancioni torneranno in campo infatti sabato, alle 15, in trasferta, per l’anticipo contro il Solarolo, terzultimo della classe con 3 punti in 6 partite, che deve ancora rompere il ghiaccio in tema di vittorie.