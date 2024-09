Il sabato di Ammutinamenti. La danza invaderà la città

Il festival Ammutinamenti prosegue oggi con la seconda giornata dopo l’esordio di ieri. Alle 16 e 17 Chiara Frigo si esibisce al Mar con Marigia Maggipinto, storica interprete del Tanztheater Wuppertal di Pina Bausch, protagonista di Miss Lala al Circo Fernando / In a room. Miss Lala è una dimora calda, accogliente, in cui gli ospiti sono seduti attorno a un tavolo imbandito di foto e di scritti, un archivio dal quale il pubblico può attingere. In base alla scelta istintiva delle persone, Marigia Maggipinto compone un racconto in tempo reale facendosi corpo e parola per assecondare le scelte degli spettatori, pronta a improvvisare di nuovo sulle corde sottili della memoria. Marigia si fa corpo e parola per assecondare le scelte degli spettatori, pronta a improvvisare di nuovo sulle corde sottili della memoria. Alle 18, sempre al Mar, lo spettacolo va in scena nella versione dedicata ai bambini e famiglie con il titolo Miss Lala al Circo Fernando / Kids.

Contemporaneamente, quindi alle 18, la danza è protagonista anche al Centro Commerciale Esp con due performance: Forrest del giovane danzatore italo-brasiliano Rafael Candela e Memento di Marco Pergallini e Maria Stella Pitarresi. Forrest è un lavoro che nasce dal desiderio di instaurare una maggiore prossimità e informalità tra performer, spazio e pubblico aprendosi così alla casualità degli incontri e scrivendo la drammaturgia in tempo reale. Memento, creazione vincitrice di Danza Urbana XL 2024, è invece una sorta di paesaggio immaginario dove due corpi indagano sul significato del ricordo.

Le Artificerie Almagià ospitano in serata (20.30) lo spettacolo Breathing room del coreografo e artista multimediale Salvo Lombardo, con la partecipazione di Sissj Bassani. Il lavoro crea un ambiente in perenne edificazione attivato da un invito alla performer Sissj Bassani ad abitare questo perimetro relazionale attraverso una performance determinata in tempo reale: senza prove, né anteprime, né repliche.

Alle 22, all’ Artificerie Almagià, il coreografo e danzatore spagnolo Richard Mascherin è in scena con Vacìo espiritual, una performance rituale in cui il corpo, il suono e la musica techno sono tra loro collegati. La serata si conclude, sempre alle Artificerie Almagià (ore 22.30), con l’installazione video legata al progetto do-around-the-world di Parini Secondo, un archivio che narra i progressi tecnici nell’attività del salto della corda del collettivo emiliano romagnolo e ripercorre la geografia del suo percorso di ricerca e dei luoghi attraversati dal progetto.