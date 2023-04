Il sabato santo e le campane slegate

Quando il sabato santo venivano slegate le campane era il momento giusto per insegnare a camminare ai bambini molto piccoli: "Bsógna insignei a tni la carzê" (Bisogna insegnargli a tenere la carreggiata). La mamma prendeva il bimbo sotto le ascelle e gli faceva muovere i primi passi lungo una carreggiata in modo che per tutta la vita avrebbe camminato sulla buona strada. C’era pure chi nel momento magico faceva muovere i primi passi lungo i solchi lasciati dalle ruote dei carri per far sì che, crescendo, non andasse a finire sotto le ruote di un carro. Sempre allo scioglimento delle campane, i bimbi venivano fatti ruzzolare nell’aia affinché la benedizione del Cielo entrasse nelle ossa e le fortificasse.