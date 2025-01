Il saluto di Bosi al consiglio comunale

Sono state undici le sedute del consiglio comunale di Faenza nel corso del 2024, in pratica una al mese, escludendo agosto. Il dato è stato illustrato dal presidente del consiglio comunale, Niccolò Bosi, accompagnato dal vicepresidente, Massimiliano Penazzi, nel consueto appuntamento di presentazione delle attività svolte in seno all’assise cittadina. Un incontro particolare, visto che Bosi si è presentato da presidente dimissionario. "Ho scelto di dimettermi con grande rispetto per l’Istituzione che ho rappresentato – ha spiegato Bosi, che lo scorso novembre è stato eletto all’assemblea legislativa regionale – per potermi dedicare al meglio a questa nuova sfida. Faenza e la Romagna Faentina rimarranno sempre nel mio cuore e continuerò a lavorare per il nostro territorio da questa nuova prospettiva". Ha poi ricordato il suo percorso, con cinque anni da consigliere, sempre all’interno dei Dem, e altri 4 da presidente del consiglio comunale. "Voglio ringraziare tutti coloro che ho incontrato in questi anni che mi hanno fatto crescere tanto – ha continuato –. Sono stati anni intensi, ricchi di soddisfazioni ma anche di sfide, e sono certo che porterò con me un bagaglio di esperienze preziose".

Nel presentare i dati dell’attività consiliare che ha appena lasciato, Bosi ha ricordato come si siano svolte anche molte sedute delle varie commissioni, che hanno impegnato i consiglieri di tutte le forze politiche. Proprio a riguardo di queste ultime è stata anche ripercorsa la storia dall’inizio della consiliatura: con il gruppo del Pd che da nove è passato a undici elementi, quando ha ‘incamerato’ i due consiglieri di ‘Faenza Coraggiosa’, la maggioranza ha perso il gruppo di Italia Viva con il passaggio del consigliere Alessio Grillini all’opposizione in un gruppo che porta il suo nome, di cui è anche l’unico componente. Sono state anche presentate le percentuali di presenza alle varie sedute del consiglio, che vanno dal 79,55% del gruppo della Lega al 100% di Movimento 5 Stelle, Fratelli d’Italia e appunto di Alessio Grillini. "Numeri che rappresentano solo in parte il lavoro svolto dai consiglieri comunali, che siano di maggioranza o di minoranza – spiegano Bosi e Penazzi –, che interrogano l’amministrazione e gli uffici anche riguardo a questioni che non sempre vengono poi portate in assise o richieste in interrogazioni".

Sono stati portati i numeri anche di queste ultime che, naturalmente, sono a maggiore appannaggio della minoranza, con la Lega che ne ha presentate 31, mentre il solo Grillini ben 22 (un record), segito poi dalle 17 di Fratelli d’Italia, e dalle 9 dal Pd. Il prossimo consiglio comunale, convocato per il 28 gennaio, sarà chiamato a eleggere un nuovo presidente. "Sono in corso consultazioni per definire la miglior soluzione" ha spiegato Bosi. Non sono stati fatti nomi, la speranza portata dall’ormai ex-presidente, e dal vice, è che si trovi un nome che possa ricevere l’unanimità dei voti come successe per loro due.

Matteo Bondi