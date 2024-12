Il saluto di de Pascale: "Un onore fare il sindaco. Liberazione, valori condivisi"

"Per me questo è l’ultimo intervento da sindaco e che avvenga oggi, giorno in cui celebriamo la Liberazione di Ravenna, avvenuta il 4 dicembre del 1944, è una cosa profonda. É stato un privilegio immenso - e un onore - essere sindaco di questa città per otto anni e mezzo. Ho lavorato con disciplina e onore. Spero di avere onorato questa fascia e questa comunità ogni giorno. Viva Ravenna, viva la Liberazione, viva la Repubblica". Si chiude così – con un sentito discorso davanti a studenti e autorità – l’esperienza amministrativa del sindaco Michele de Pascale, eletto presidente della Regione Emilia Romagna. De Pascale ha tenuto un discorso di poco più di 16 minuti ieri al teatro Alighieri, per ricordare la Liberazione cittadina.

"Una giornata che è importante ricordare, perché questa nuova generazione che si affaccia alla vita civile e sociale della nostra comunità, ha una caratteristica diversa da chi l’ha preceduta: tranne rarissime eccezioni non ha ricevuto o non riceverà una memoria diretta di quanto avvenuto durante la dittatura, la guerra e la Liberazione. E poi ovviamente la Repubblcia e la Costituzione. La mia generazione, ho più del doppio dei vostri anni, ha avuto questo privilegio. Ci sembravano fatti lontani, pensare di vedere carri armati che giravano per le strade di Ravenna è una cosa che anche a noi sembra impossibile, che non ha nulla a che fare con la vita che abbiamo vissuto. Stessa cosa per limitizioni della libertà, con ragazzi della vostra età costretti ad abbracciare le armi e andare in collina. Vostri e vostre compagni di classe esclusi dalle lezioni perché di una determinata religione o con un determinato cognome. Sono cose di estrema attualità, perché stanno avvenendo in tanti luoghi del mondo, ma non qui".

Quale è lo strumento per capire quanto avvenuto? "Quelle straordinarie occasioni di incontro nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, all’Anpi, con i partigiani e le partigiane, e l’ascolto dei racconti di chi più che con la parola parlava con gli occhi. Perché nascondersi a otto anni sotto a un fienile perché ci sono ufficiali nazisti che girano con il fucile nel cortile di casa tua, è qualcosa che non cancelli dalla memoria, resta impresso nella tua mente e nella tua vita. E quando racconti quel fatto, trasmetti un’emozione. E per capire fatti così grandi, bisogna sapersi emozionare, perché con la ragione, il calcolo, non ce la puoi fare. Nessuno te lo può spiegare. Chi racconta te lo deve trasmettere. E in un tempo in un cui i testimoni diretti sono sempre meno, c’è uno strumento potentissimo nelle nostre mani per trasmettere le emozoni e questo strumento è l’arte, è il teatro, la poesia, la musica, la lettura". L’Italia di oggi "non ha nulla a che fare con l’Italia del fascismo e dei suoi crimini. Essere antifascisti oggi è pensare che se una persona la pensa diversamente da te deve potersi esprimere. Essere antifascisti significa che non c’è la supremazia di un paese sull’altro".

Proseguendo della sua breve lezione di storia, il sindaco arriva "agli italiani che avevano diritto alla Repubblica, che rappresentava il compimento della libertà. E gli italiani hanno questo diritto anche grazie ai ravennati: oltre l’88% si espresse per la Repubblica in provincia, oltre il 91% in comune. Non è un pedigree che hanno tante altre comunità". E poi "la Costituzione fu il compimento di quel percorso. Questa è stata la liberazione di Ravenna. Ragazzi e ragazze, siatene fieri e orgogliosi di questi valori, sentiteli vostri".