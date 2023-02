Il San Rocco riapre col cinema per famiglie

Il cinema parrocchiale San Rocco è pronto a riaprire i battenti domenica 12 febbraio. A scongiurarne la chiusura, decisa dalla proprietà per mancanza di risorse economiche è stata la raccolta fondi organizzata dall’insegnante e consigliere comunale, Davide Solaroli. "Lo scorso settembre ho appreso della chiusura del San Rocco dai giornali – spiega –. Così sono andato da don Carlo Sartoni. Mi ha detto di non aver riaperto la sala perché non c’era il denaro sufficiente per avviare una nuova stagione cinematografica ma che non si trattava di una chiusura definitiva. Qualora fossero arrivate le risorse necessarie, la sala avrebbe riaperto".

Solaroli a quel punto si è dato da fare. Dopo aver coinvolto la Fondazione Cassa Monte Lugo e la BCC ravennate, forlivese e imolese e tanti lughesi, titolari di attività di vario genere, è riuscito ad accumulare il denaro sufficiente per finanziare la rassegna cinematografica per i bambini che da sempre costituisce una tradizione per la sala parrocchiale. "Dura da oltre 20 anni – spiega –. Ci sono affezionato. Come tanti, ho portato anche io i miei figli al cinema al San Rocco quando erano piccoli. La rassegna prevede sei appuntamenti, uno alla settimana, con l’eccezione di quella del 19 febbraio, che abbiamo saltato per evitare la contemporaneità con lo spettacolo per bambini organizzato a Teatro. So che si tratta di una piccola cosa – continua – ma almeno la sala riaprirà".

L’intenzione di Solaroli è comunque quella di continuare a cercare contributi per offrire altre nuove opportunità alla sala. "Vorrei provare, in via sperimentale, a organizzare un paio di proiezioni per i ragazzi e le ragazze adolescenti, under 18. Per quella fascia di età, la città non offre praticamente nulla. Certo, il San Rocco non è un cinema moderno e neppure comodo ma – conclude – è l’unico presente a Lugo ed è quindi facilmente raggiungibile per chi in città ci abita". La 25ª edizione di ‘Cinema in famiglia’ partirà quindi, con proiezione unica alle 14,30, domenica 12 febbraio con "Me contro te – Missione giungla" e proseguirà per 6 domeniche, fino al 26 marzo, con la sola esclusione del 19 febbraio. Il programma delle proiezioni prevede, per il 26 febbraio ‘Il talento di Mr. Crocodile’, per il 5 marzo ‘L’ispettore otto zampe e il mistero dei misteri‘, per il 12 marzo ‘La fata combinaguai’ e, a seguire il 19 e 26 marzo, ‘Yakari – Un viaggio spettacolare’ e ‘Asterix e Obelix – Il Regno di Mezzo’. Ingresso unico a 5 euro.

Monia Savioli