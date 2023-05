Il Sap saluta Giusy Stellino e Lucio Pennella

Il Sap, "primo sindacato di polizia della provincia", saluta Giusy Stellino, questore di Ravenna, che dopo poco più di due anni dal suo insediamento, lascerà la nostra città per trasferirsi a Livorno, ove assumerà l’incarico di questore. "Giunta a Ravenna l’1 marzo 2021, in piena pandemia, la dottoressa Stellino ha sempre manifestato rare doti di equilibrio e grande professionalità – spiega il Sap in una nota – , affrontando al meglio ogni problematica sottoposta alla sua attenzione, evidenziando una sensibilità non comune nei rapporti con la cittadinanza e le istituzioni e, soprattutto, con il personale affidato alla sua gestione. Il Sap sottolinea come il rapporto mantenuto dal questore Stellino con la nostra organizzazione sindacale sia sempre stato professionalmente corretto ed improntato al massimo rispetto e cortesia. Diamo il benvenuto al nuovo questore, dottor Lucio Pennella".