"Il Sarti non è solo un cinema. Tante le novità"

Salva anche per il 2024/25 la programmazione del piccolo Cinema Sarti, che si trova in via XX Settembre 98. Dopo le difficoltà legate alla pandemia pare davvero ormai che il cinema di una volta, la piccola sala senza numerazione, sia davvero tornata di moda. A spiegare le prossime novità è il volontario e coordinatore della sala, Gianluca Nanni.

Nanni, a quando l’avvio della programmazione?

"Il cinema inizierà sabato 26 ottobre con il film di Gianni Amelio "Campo di battaglia", per poi proporre durante il periodo di festa di Halloween il titolo del momento "Joker: Folie à Deux. Anche quest’anno l’inizio è dei più promettenti"

I volontari restano il motore indispensabile per mandare avanti le cose?

"I volontari del Cinema Sarti sono coloro che permettono di poter continuare serenamente questa attività di gestione per conto della parrocchia e di don Pierre Laurent. Li vogliamo ringraziare tutti per continuare insieme a noi questa bellissima avventura. Tutti i cittadini possono entrare nel cinema quando vogliono se hanno piacere di dare una mano"

Economicamente come si sostiene il cinema?

"Il cinema si sostiene come sempre con gli incassi dei film in programmazione, gli eventi, qualche contributo ministeriale e l’adesione al circuito Europa Cinemas che sostiene la programmazione di cinema europeo. Senza l’aiuto della comunità sarebbe difficile pensare ad autosostenersi nel lungo periodo solo con i film per una realtà come la nostra.

Quindi abbiamo pensato di coinvolgere le realtà imprenditoriali locali con delle libere donazioni alla parrocchia per sostenere il cinema, ringraziando con piccoli spazi pubblicitari prima dei film. Lo scorso anno ci sono state oltre una dozzina di adesioni e quest’anno stiamo anche crescendo. Siamo grati a tutti per questa manifestazione di affetto nei confronti del Sarti per nulla scontata".

Quanto sono importanti per le piccole sale film come ‘C’è ancora domani’ per il sostentamento?

"Lo scorso anno abbiamo dovuto aggiungere continuamente date di proiezioni per il film della Cortellesi che è stato un vero e proprio ciclone. È stato faticoso ma bello e, già solo quel film, ci ha permesso di poter gestire l’intera annata più tranquillamente. Ma sono ovviamente dei fenomeni rari e estremamente difficili da ripetersi".

I numeri di spettatori sono in aumento o diminuzione dopo il Covid?

"L’immediata apertura dopo il Covid ha visto una stagione con numeri negativi, come era lecito aspettarsi, poi dobbiamo dire che ci siamo ripresi un po’ il nostro posto e abbiamo continuato a lavorare bene".

Quanto è importante un cinema nel centro di una piccola città?

"E’ un polo di aggregazione e comunità. Una perfetta sintesi di quello che vorremmo essere per Cervia: un luogo in cui persone passano a vedere un film, ma anche a prendere un caffè, parlare di Cervia, della situazione che vivono e delle aspettative che hanno, creare comunità e cultura è il massimo a cui aspiriamo, stagione dopo stagione".

Ilaria Bedeschi