"Il Sarti salvo grazie alla generosità dei cervesi"

Pochi mesi fa sembrava proprio che, a causa dell’aumento dei costi legati all’energia, il cinema Sarti in via XX Settembre non avrebbe aperto. Invece, grazie alla raccolta fondi e a coloro che si sono prodigati, il cinema conclude questo fine settimana la sua programmazione con un grande successo in termini di presenze. Gianluca Nanni, coordinatore cinema Sarti e responsabile della programmazione, racconta come sono andati questi mesi.

Nanni, una stagione al cinema iniziata con tante incertezze. Come è andata?

"L’affluenza è stata appena sotto le presenze che registravamo in epoca pre-covid, e già questo è un piccolo miracolo, grazie a tutta la comunità da tutti noi del cinema e dalla parrocchia".

La comunità si è mossa per salvare il cinema?

"È proprio grazie a tutti i cittadini che hanno contribuito - donando ma anche partecipando con continuità alla programmazione settimanale ed agli eventi - che questa stagione è stata un successo, un caso concreto di solidarietà e attaccamento dei cervesi alla cultura. A Cervia è successa una cosa bellissima".

Come intendete muovervi per il prossimo anno per sostenere i costi?

"L’idea è quella di muoversi su canali attraverso la pubblicità. Coinvolgere le imprese del territorio e promuoverle prima di ogni proiezione con spazi promozionali che potranno garantire al cinema un sostegno continuativo ed anche alle imprese locali di potersi promuovere anche d’inverno a un pubblico eterogeneo che frequenta il Sarti nel weekend o agli eventi gratuiti".

Come afflusso di persone c’è stato un incremento?

"L’afflusso è ritornato ’quasi’ al periodo pre-covid, con l’ulteriore valore aggiunto che grandissimi film da incasso per noi ce ne sono stati pochi quest’anno, se pensate che i record di incassi per la nostra stagione sono stati film come Le otto montagne e Tre di troppo, che si sono avvicinati a 300 presenze totali in 4 proiezioni settimanali".

Chi vuole aiutare il cinema come può fare?

"L’aiuto dei nostri volontari è sempre ossigeno per noi che gestiamo il Sarti, senza di loro sarebbe difficile aprire e gestire ad esempio delle proiezioni sold out come ci è capitato più volte quest’anno. Per questo tutti i cittadini di qualsiasi età che vogliano far parte del nostro gruppo sono sempre ben accolti al Sarti".

Quando riprenderà la programmazione?

"A fine ottobre. Possiamo dire che il cinema Sarti è tornato, grazie anche e soprattutto alla città di Cervia".

Ilaria Bedeschi