Il sax di Ray Gelato al Socjale. Alle 21.30 il padrino dello swing

Il padrino dello swing torna al Teatro Socjale di Piangipane. Il leggendario Ray Gelato, accompagnato dalla sua fedelissima band The Giants, è pronto a farci ballare a ritmo di swing, soul e R’n’B con la consueta energia che da oltre 25 anni travolge le platee di tutto il mondo. Un concerto imprescindibile che trasporterà i presenti nelle atmosfere anni ‘20 per poi catapultarci negli anni ‘50 grazie ad una delle sezioni ritmiche più famose al mondo, senza dimenticare la star della serata: Ray Gelato. L’artista viene influenzato fin da piccolo dai dischi del padre, il quale ascolta Sinatra e Sammy Davis, Jr.. Più tardi incontra Louis Jordan e Louis Prima, – due grandi intrattenitori americani – che hanno un ruolo molto importante nella musica che poi creerà. Il suo repertorio è noto per la rivisitazione dei classici, anche della musica italiana, abbinati a composizioni originali. Sul palco lui e i Giants si presentano in modo inpeccabile salvo poi dopo abbandonarsi a parodie, piccoli scherzi e “bisticci musicali” che rendono i loro concerti godibilissimi e pieni di energia. Il Teatro Socjale si trova in Piangipane, a Piangipane; il concerto inizierà alle 21.30.