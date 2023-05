Il sax di Scala al Mama’s

Sarà l’Alessandro Scala Quintet il protagonista del concerto di questa sera alle 21.30 al Mama’S Club (intero 15 euro; ridotto 13), in via San Mama 75, a Ravenna. Il sassofonista ravennate, un beniamino del Ravenna Jazz, si esibirà con un quintetto nel quale spiccano le presenze del trombettista Giovanni Amato e della pianista Francesca Tandoi, assieme a Stefano Senni al contrabbasso e Stefano Paolini alla batteria. Scala è noto nei giri del jazz, della bossa nova, del nu jazz e del funk. In questi generi si cimenta sia alla testa di propri gruppi (nei quali compaiono spesso Flavio Boltro, Fabrizio Bosso, Rosalia de Souza) che in qualità di sideman. La sua enorme dedizione alla musica senza preclusioni di stile gli permette di collaborare con nomi di rilievo in vari ambiti: Bob Moses, Marilyn Mazur, Steve Lacy, Jimmy Owens, Marco Tamburini, Mario Biondi, James Thompson, Simone Zanchini, Roberto Gatto, Bruno Tommaso. Perfezionatosi con Jerry Bergonzi, Bob Mintzer, Steve Grossman e Rosario Giuliani, Scala ha accumulato nel corso degli anni un enorme numero di collaborazioni che hanno forgiato le sue due anime musicali, quella in the tradition e quella ‘sporca’ di funk e soul.

Sarà in particolare la prima di queste a emergere nel quintetto col quale Scala torna a calcare il palcoscenico di Ravenna Jazz: una band che dimostra ancora una volta la capacità del sassofonista di coinvolgere i migliori esponenti del jazz nazionale.