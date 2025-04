Il secolo della partigiana Pina: "Con mio marito Otello scoprivo le basi dei tedeschi"

"Avevo un po’ paura, avevo 18 anni, era il settembre del 1943, mi ero appena sposata, ma non mi sono mai tirata indietro quando si trattava di dare una mano ai partigiani; d’altronde i miei fratelli e i cugini erano tutti antifascisti della prima ora e combattenti per la libertà e io non potevo essere da meno!"

Sono passati 82 anni da quel tempo e la partigiana Pina Trombini raggiunge oggi il traguardo del secolo e sarà festa grande nella sua casa di via Garavini. Anche il marito, Otello Mazzoni, aveva fatto parte della Resistenza ‘coperto’ dalla divisa di guardia forestale, il lavoro che nel 1938 lo aveva portato dalla Toscana a Porto Corsini: è morto, centenario, alla fine del 2017. Quella dei Trombini era una famiglia numerosa di Porto Corsini, c’erano i capostipiti, i due fratelli Cerio e Alessandro, le mogli, i figli di entrambe le coppie. I maschi erano pescatori, nella valle, e il loro tenore di vita era buono. Pina era l’ultima di sette figli, cinque maschi e due femmine. "Mia sorella Gianna aveva fegato, lei andava sempre in giro in bicicletta per scoprire le posizioni dei tedeschi e poi riferiva tutto ai partigiani che si stavano sistemando all’isola degli Spinaroni".

E lei, Pina, cosa faceva?

"Anche se c’era il coprifuoco andavo di notte con mio marito per le strade di Porto Corsini a seminare volantini. Io lo accompagnavo, sembravamo una coppia che faceva due passi; mio marito lasciava cadere i volantini davanti alle porte delle persone che dovevano essere informate. I volantini li teneva nelle tasche dei pantaloni, cui io avevo tagliato il fondo, e li faceva scivolare lungo la gamba. Nessuno avrebbe potuto accorgersi di quanto stessimo facendo". Vi eravate appena sposati...

"Il 6 settembre. Otello era un bel giovane, era guardia forestale, originario di Londa, in Toscana, e aveva preso servizio a Porto Corsini nel 1938. Spesso passava davanti a casa mia, mi guardava, ci siamo innamorati così e il babbo ha acconsentito al matrimonio. E considerato che la nostra famiglia era ben conosciuta come antifascista, temuta anche dai fascisti locali, Otello non poteva restarsene fuori e così cominciò con le azioni partigiane".

In che modo?

"Andava al quartier generale all’isola degli Spinaroni, portava armi, dava una mano a radio Bionda e alla cura dei feriti. In casa io e la mamma preparavamo il pane, cucinavamo l’anguilla per far mangiare i partigiani dell’isola...io poi provvedevo a nascondere sotto al letto le armi che venivano recuperate dal Candiano dove le avevano buttate i militari dopo l’8 settembre. Se fossimo stati scoperti sarebbe stato terribile per noi...".

Poi arrivarono il fronte e la liberazione...

"Preceduti dai bombardamenti. Anche Porto Corsini fu bombardato e la nostra famiglia sfollò verso la valle Baiona a poche centinaia di metri dagli Spinaroni. E in quel momento i fascisti locali ne approfittarono per far saltare la nostra casa che avevamo temporaneamente abbandonato. Non avrebbero mai osato affrontare i miei fratelli e i cugini ai quali non mancavano le armi. Dopo la liberazione trovammo casa di là del canale, a Marina. Nel 1950 Otello fu trasferito a Casola e andammo ad abitare là dove è nato nostro figlio, Arturo. Ma prima, nel 1945 c’era stata la grande impresa...".

Racconti!

"Otello voleva avere notizie della sua famiglia, a Londa, ai piedi del Falterone, in provincia di Firenze. Mica c’erano i telefoni... Partimmo in bicicletta, era gennaio 1945, ci mettemmo tre giorni, il passo del Muraglione lo facemmo a bordo di un camion militare inglese. Con noi c’erano anche mia sorella e suo marito Dario che proseguirono per l’Elba, per andare a trovare i genitori di lui. Un’impresa indimenticabile!".

Negli anni Sessanta Pina Trombini gestì la trattoria Adriatica in via Po a Porto Corsini, mentre il marito lasciò la Forestale e andò a lavorare per i Trombini.

"Ho avuto tutto dalla vita, l’amore, la famiglia, ho girato l’Europa con Gaetano (uno dei fratelli, ndr), non ho timore della morte".