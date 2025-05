Il secolo dell’Opera di Santa Teresa. Dal clero alla cultura, i componenti del comitato promotore delle iniziative

In preparazione alle celebrazioni del centenario della fondazione dell’Opera di Santa Teresa, che ricorrerà il 25 gennaio 2028, si è insediato il nuovo comitato promotore che accompagnerà Santa Teresa nell’organizzazione delle iniziative commemorative. Si tratta di un gruppo composto da personalità del mondo ecclesiale, istituzionale, culturale, economico e sociale della nostra città, che per esperienze di vita personali e professionali conoscono l’Opera di Santa Teresa. Il loro contributo sarà prezioso per dare forma a un percorso ricco di significato, che omaggerà la memoria e il futuro delle attività di accoglienza che da quasi un secolo l’Opera di Santa Teresa svolge nel cuore di Ravenna.

Il comitato metterà a disposizione le sue competenze per sensibilizzare la comunità attorno alla rinnovata missione di carità di Santa Teresa, fondata nel 1928 dal sacerdote ravennate don Angelo Lolli, oggi al centro di un processo di beatificazione e di canonizzazione. Del comitato promotore fanno parte: mons. Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo di Ravenna-Cervia e presidente della Fondazione e del comitato promotore, don Alberto Graziani e Luciano Di Buò, rispettivamente direttore e vicedirettore dell’Opera di Santa Teresa, e una rappresentante della Piccola Famiglia delle Suore di Santa Teresa del Gesù Bambino. Il comitato accoglie anche figure del clero diocesano, come don Alberto Brunelli, vicario generale della diocesi e don Alain Gonzàles Valdès, direttore della Caritas diocesana. Partecipano inoltre esponenti del mondo economico e finanziario del territorio, quali Antonio Patuelli, presidente del La Cassa Spa, Mirella Falconi e Franco Gabici, rispettivamente presidente e vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Con loro, Giorgio Guberti, presidente della Camera di Commercio di Ferrara-Ravenna, Giuseppe Gambi, presidente della Banca di Credito Cooperativo Ravennate Forlivese Imolese, Paola Carpi, vice presidente della Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna e presidente dell’Ordine degli avvocati di Ravenna e l’imprenditore Antonio Serena Monghini. Dal versante istituzionale, è confermata la partecipazione di Manuela Rontini, sottosegretaria alla presidenza della Regione Emilia-Romagna. Il comitato può contare anche sulla competenza culturale e artistica di Cristina Mazzavillani Muti, presidente onorario del Ravenna Festival e di Manuela Mambelli, membro del consiglio del Centro Dantesco e collaboratrice del Museo del Centro Dantesco di Ravenna, nonché coordinatrice del progetto Dante in rete, oltre alla partecipazione di Daniele Perini, fondatore di Amare Ravenna. Non mancano rappresentanti del mondo della scuola e della formazione come Simona Scala, direttrice dell’Ufficio diocesano per la Pastorale Scolastica e responsabile della Scuola di Formazione Teologica ‘San Pier Crisologo’, e della comunicazione, come Daniela Verlicchi, vicedirettore di Risveglio 2000.