Il senatore Borghi Aquilini e il suo libro sul sovranismo

Alle 20.30 di stasera, presso la sala D’Attorre di via Ponte Marino 2, il senatore Claudio Borghi Aquilini presenterà il suo libro ’Vent’anni di sovranismo. Dall’euro Trump’, in dialogo con il giornalista Francesco Borgonovo. Si tratta di un viaggio attraverso vent’anni di battaglie politiche, economiche e culturali che hanno segnato profondamente il panorama internazionale portando il sovranismo a imporsi in Italia e nel mondo. Dall’introduzione dell’euro alle tensioni economiche che ne sono derivate, dalla Brexit alla rivoluzione populista negli Stati Uniti con l’elezione di Donald Trump fino all’ascesa di Giorgia Meloni.