Il Signum Saxophone Quartet a Ravenna Festival. Da Piazzolla a Gershwin, stasera al Mar

Tutto fuorché un ordinario quartetto: il Signum Saxophone Quartet, atteso al Mar (via di Roma, a Ravenna), stasera alle 21.30 per Ravenna Festival, da vent’anni ha dimostrato come la sfavillante fusione di quattro sassofonisti di altissimo livello possa muoversi con libertà e rigore attraverso epoche e stili lontanissimi tra loro. È il piccolo miracolo musicale di Blaž Kemperle (sax soprano), Jacopo Taddei (sax alto), Alan Lužar (sax tenore) e David Brand (sax baritono), quattro “voci” di sax che hanno reso possibile la nascita di brani originali per quartetto di sassofoni. Proporranno brani di Piazzolla, Gershwin e l’Adagio di Samuel Barber. Posto unico 25 euro (ridotto 22); under 18 5 euro. Info: 0544/249244