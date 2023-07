Il sindaco a Fornace Un incontro lungo e difficile "Ma nessuno ha deciso di allagare voi e non la città"

Gli indennizzi, le perizie sui danni e, soprattutto, le cause dell’alluvione. La prima delle quattro serate organizzate dal Comune per parlare con gli alluvionati nelle località colpite, a Fornace Zarattini, è andata avanti dalle 20.30 a mezzanotte e mezza. Quattro ore partite di fronte a una platea di oltre 500 persone e diminuite via via, mentre molti punti chiave venivano affrontati. A tenere le redini della serata il sindaco Michele de Pascale, che ha risposto a un pubblico arrabbiato affiancato da diversi tecnici: il direttore tecnico del Consorzio di bonifica della Romagna Andrea Cicchetti, il presidente del Consorzio di bonifica Stefano Francia, il dirigente dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile Marco Bacchini, il presidente del Collegio dei geometri Marco Calderoni e il presidente dell’Ordine degli ingegneri Massimo Rosetti.

La riunione è iniziata con l’annuncio del sindaco circa le modalità con cui verranno utilizzati i 6 milioni raccolti con le donazioni, di cui 5 dall’Eni. De Pascale ha spiegato che occorrerà fare le perizie dei danni e ha esortato "chi già può farle" a presentarle. Questo ha creato non poco malcontento a causa dei costi delle perizie, coperti solo in parte (per 750 euro) dai contributi stanziati finora: "Io non ho i soldi per il perito" ha detto qualcuno, mentre qualcun altro ha invece chiesto se non possa essere il Comune ad accollarsi le spese delle perizie. "Al momento non sono stanziati soldi per i danni rilevati con le perizie – ha spiegato il sindaco – ma le perizie sono lo strumento che abbiamo per dire al Governo quanto ci serve. Per ora non ne abbiamo nessuna, ma in tutta Italia in ogni calamità sono state presentate le perizie, non penso che la Romagna sia l’unico posto in cui non si riescono a fare. Ora io potrei dire ’non le facciamo’, mi prenderei gli applausi, ma so che il commissario non darebbe mai soldi senza perizia". E, in merito alla richiesta di far accollare la spesa al Comune, "il senso – ha ribadito de Pascale – è dare libertà a ognuno di scegliersi il perito che ritiene".

Un’altra lunga discussione ha poi riguardato le cause dell’alluvione: "Posso fare anche cento assemblee, sono disponibile a ricevere persona per persona per mostrare i fatti – ha detto il sindaco – e sono sicuro che nella gestione dell’emergenza ho fatto degli errori: chiunque altro al posto mio che venisse qui a dire di non averne fatti in giorni così duri sarebbe un arrogante da mandare via a calci. Ciò che ribadirò sempre, con tutte le mie forze, è che in nessuna sede si è presa la decisione di allagare Caio invece che Tizio". E ha poi aggiunto che "si è allagata Fornace e non Ravenna, ma non c’era la possibilità di allagare Ravenna e non Fornace".

I tecnici hanno ripercorso i giorni difficili di maggio, in cui le esondazioni causate dalle rotture arginali dei fiumi – in particolare quella del Lamone a Reda e del Montone a Forlì – hanno riversato una grossa quantità d’acqua nella rete di canali secondaria. "La rete di bonifica aveva trattenuto l’acqua di sua pertinenza – ha sottolineato Francia, presidente del Consorzio di bonifica – e non è vero che le idrovore non funzionavano: gli impianti hanno sollevato l’acqua che di solito sollevano in un anno. Ma con centinaia di migliaia di metri cubi d’acqua in poche ore non si sa cosa possa succedere".

La discussione si è poi spostata su cosa fare in futuro per evitare che episodi del genere possano accadere di nuovo. "Per qualsiasi cosa che proponiamo di fare, la reazione che riceviamo dai cittadini è ’Perché non l’avete fatto prima’ – ha detto il sindaco – ed è una cosa legittima, ma che porta alla conseguenza che nessuno dice che cosa si può fare di più e di nuovo. Invece bisogna prendersi la responsabilità di fare, o non ne usciamo vivi. Sia sulle opere che sulla manutenzione e le priorità della manutenzione, occorre dire che l’evento che è verificato ha dimostrato che le tante opere fatte in passato sul nostro territorio non sono più sufficienti a proteggerci, né le opere né le priorità manutentive che ci siamo dati. Sia sui versanti dei fiumi che sui canali dopo gli indennizzi, che sono la priorità, occorre dire che il nostro livello di sicurezza deve diventare molto più elevato".

Tra brusii, polemiche, casi particolari e personali sottoposti ai tecnici e anche applausi per il sindaco a fine serata (specie quando ha detto che "la Provincia di Ravenna è quella che uccide più nutrie, ma ne abbiamo tantissime"), la serata è finita con qualche chiarezza in più. Ma la prima tra tutte, purtroppo, è che siamo fragili e serviranno soldi e anni per rialzarci.

Sara Servadei