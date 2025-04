Il sindaco ad interim che ha accolto il re: "Mesi di duro lavoro. Poi l’emozione"

Quando ha iniziato i suoi sei mesi da sindaco, una piccola parentesi prima delle nuove elezioni, Fabio Sbaraglia di certo non pensava che si sarebbe ritrovato ad accogliere i sovrani inglesi e il Presidente della Repubblica. E invece.

Sbaraglia, pochi mesi da sindaco e arriva il re Carlo... "È stata una grandissima emozione quando è arrivata la notizia. È partita subito la macchina dei preparativi, ci siamo concentrati sugli aspetti di sicurezza, organizzativi e di cerimoniale. Abbiamo iniziato a lavorare... Poi l’emozione è tornata".

Per qualche mese non sembrava vero, insomma? "I preparativi ci hanno assorbito completamente. Poi ho rialzato la testa ed era il 10 aprile".

Quanto tempo avete avuto per organizzare tutto? "Due mesi e mezzo, tre".

La difficoltà maggiore? "Conciliare le esigenze della visita di Stato, toccando tanti punti in un tempo concentrato, e anche il contatto che i reali volevano avere con i cittadini coi dispositivi di sicurezza di Buckingham Palace e Quirinale".

Quel giorno mezzo mondo ha puntato i riflettori su Ravenna. Un po’ di agitazione? "Eravamo consapevoli di aver fatto un lavoro molto minuzioso. Ovvio che poi l’ultimo giorno tutto deve andare bene. Ma c’era grande aspettativa da parte di tutta la città di dimostrarsi pronta e all’altezza di questa visita e di tutta la visibilità e l’attenzione che portava, c’era l’orgoglio di essere pronti".

Ravenna è forse l’unica città italiana, tolte quelle più grandi, ad aver accolto i reali "Il Tg3 ricordava un passaggio di Carlo a Bologna. Ma non è scontato che la provincia accolga una visita di Stato di questo livello".

Il re ha anche portato un dono alla città, una foto "Sì, nei prossimi giorni la esporremo in municipio. Risale ai giorni immediatamente successivi alla liberazione della città: c’è un gruppo di soldati canadesi in una piazza del Popolo ancora ferita dai bombardamenti. Si vede un pezzo importante del palazzo della Prefettura crollato. Credo che da parte del re Carlo voler rendere il giusto omaggio alle truppe canadesi sia stata una scelta molto attenta".

Lei ha fatto un discorso davanti al re. Emozionato? "C’era l’emozione di rappresentare la città davanti al capo dello Stato e ai reali inglesi. L’orgoglio, anche, e la felicità di sapere che il cuore più istituzionale di quella visita voleva celebrare la liberazione di questo territorio. Ho cercato di sintetizzare uno degli aspetti più importanti, la collaborazione tra forze partigiane e truppe alleate. Non è scontato. Boldrini fu insignito della medaglia d’oro al valor militare dal generale britannico".

La visita ha avuto anche un significato politico? "Da parte loro non lo so. Io ho voluto inserire, in chiusura del mio discorso, l’augurio che quella pagina di storia possa arrivare a essere riconosciuta in maniera unitaria come uno dei tratti identitari del nostro Paese".

Il re le ha detto qualcosa? "Non ci sono state tante occasioni per chiacchierare. Il primo incontro è stato in piazza San Francesco, lì ci siamo presentati e gli ho dato il benvenuto. Poi ci siamo rivisti in municipio e mi ha fatto i complimenti, dicendo che la città è bellissima, che i mosaici sono straordinari e che era rimasto molto colpito. Ci fa piacere che nelle tappe immaginate dagli stessi reali abbiano colto tre aspetti identitari forti: i mosaici, la presenza dantesca e il passaggio di Byron".

A posteriori, cosa si porta dietro di quella giornata? "Alla fine c’era il bagno di folla, Mattarella è riuscito ad arrivare all’auto ma prima di andare ha chiesto del sindaco. Ci eravamo allontanati, è uscito dall’auto per salutarmi. Mi ha colpito l’eleganza, il senso delle istituzioni: una cosa che porto a casa. Poi l’emozione di vedere re Carlo e Mattarella in silenzio ad ascoltare un discorso del sindaco".

Sara Servadei