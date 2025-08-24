Il sindaco al Governo:: "Ultimo sbarco poi stop"

Ravenna è stata individuata come porto per l’arrivo della nave ong Humanity 1, con a bordo una cinquantina di migranti, in arrivo nei prossimi giorni. Lo ha comunicato il governo, tramite il ministero dell’Interno, al Comune romagnolo: si tratta della "24ª nave ong nel giro di due anni e mezzo", sottolinea il sindaco Alessandro Barattoni (foto). "Quella in arrivo sarà l’ultima nave che attraccherà a Ravenna fino a quando non verrà convocato a Roma un tavolo nazionale delle città individuate come porto sicuro", dice il primo cittadino. Nei giorni scorsi il ministro Tajani aveva garantito ad Ancona lo stop dopo l’ultimo sbarco.
CronacaIl sindaco al Governo:: "Ultimo sbarco poi stop"