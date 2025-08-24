Civiltà contro cafonate
Massimo Pandolfi
Civiltà contro cafonate
Il sindaco al Governo:: "Ultimo sbarco poi stop"
24 ago 2025
CRISTINA DEGLIESPOSTI
Cronaca
Il sindaco al Governo:: "Ultimo sbarco poi stop"

Ravenna è stata individuata come porto per l’arrivo della nave ong Humanity 1, con a bordo una cinquantina di migranti, in arrivo nei prossimi giorni. Lo ha comunicato il governo, tramite il ministero dell’Interno, al Comune romagnolo: si tratta della "24ª nave ong nel giro di due anni e mezzo", sottolinea il sindaco Alessandro Barattoni (foto). "Quella in arrivo sarà l’ultima nave che attraccherà a Ravenna fino a quando non verrà convocato a Roma un tavolo nazionale delle città individuate come porto sicuro", dice il primo cittadino. Nei giorni scorsi il ministro Tajani aveva garantito ad Ancona lo stop dopo l’ultimo sbarco.

